Ледоколы провели 44 судна со старта ледокольной проводки в портах Азовского моря

Фото: Donday

С начала периода ледокольных проводок в портах Азовского моря ледоколы провели в общей сложности 44 судна. Об этом сообщил Росморпорт.В портах Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону, расположенных в Ростовской области, с третьей декады декабря работают ледоколы «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов» и буксир/судно снабжения «Георгий Седов».По данным на середину января, эти суда обеспечили проводку указанного количества судов. Кроме того, в состоянии готовности к работе находятся ледоколы «Капитан Крутов» и ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория».Ледокольная проводка – это обеспечение безопасного движения судов через замерзшие акватории (арктические, морские) под управлением ледоколов. Процесс включает формирование каравана, прокладку канала во льду, буксировку и предотвращение застревания транспортных судов, что необходимо для поддержания навигации зимой.Задача ледокола - не только разрушать лед, но и формировать караваны судов, управлять их движением, оказывать помощь судам, застрявшим во льдах. Капитан ледокола берет на себя руководство всем караваном, координирует их движение по радиосвязи, следит за соблюдением дистанции и скорости. В случае, если какое-либо судно застревает во льдах, ледокол маневрирует вокруг него, разрушая лед и освобождая его из ледового плена.