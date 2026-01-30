ГК «Ростов-Дон» обыграл московский «Луч» на выезде

Фото: ГК Ростов-Дон

ГК «Ростов-Дон» одержал очередную победу в матче Суперлиги. В этот раз донской клуб обыграл «Луч» в Москве. Встреча состоялась 30 января.Ростовчанки с первых минут матча начали забивать мячи в ворота соперниц. Итогом уверенного начала стал отрыв в пять мячей к концу 10-й минуты — 3:8. Несмотря на комфортную разницу в счете, гандболистки и не думали останавливаться. Завершился первый отрезок игры со счетом 10:27.Пятнадцатиминутная пауза не изменила ход игры. Хозяйки площадки стали играть увереннее, но разница в счете в 17 мячей оставалась прежней в первые 10 минут второго тайма. Донские спортсменки сохраняли разницу в счете на протяжении всего тайма.Итоговым результатом стала разгромная победа «Ростова» — 22:41.