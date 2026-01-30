В Ростовской области за 35 млн рублей продается старинный особняк «Дом Рабиновича»

Фото: Авито

В Таганроге выставлен на продажу за 35 миллионов рублей знаменитый «Дом Рабиновича», построенный в 1870 году. Объявление гласит, что здание находится в отличном состоянии и сохранило множество исторических артефактов.К дому прилагается земельный участок площадью 16 соток. Одноэтажный особняк из красного кирпича выделяется фасадом с семью оконными проемами. Вопреки распространенному названию первоначально дом был построен для греческого купца второй гильдии Афанасия Брусоли, но не для нотариуса Михаила Рабиновича.Во время немецкой оккупации «Дом Рабиновича» служил казармой для солдат, которые отапливали его дровами из сломанного забора и плодовых деревьев. На территории также размещалась зенитная установка. По последним данным, в настоящее время в здании располагается бар.