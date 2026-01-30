В Ростове из-за резкого потепления сосульки и глыбы снега с крыш падают на тротуары
После недавней оттепели Ростов-на-Дону столкнулся с серьёзной проблемой: с крыш домов опасно свисают огромные сосульки и глыбы снега, представляющие угрозу для безопасности горожан. Жители выражают опасения, что эти ледяные наросты и снежные массы могут сорваться и причинить серьёзные травмы.
30 января жители Ростова-на-Дону обратили внимание на крупные сосульки и снежные глыбы, нависшие над тротуарами в центре города. Ростовчане боятся, что падающий лёд или снег может травмировать их.
В качестве напоминания 29 января в Батайске глыба льда рухнула с крыши прямо на автомобиль, повредив крышу и пробив в корпусе дыру. К счастью, в момент инцидента в машине никого не было.
Осложняет ситуацию то, что многие ростовчане игнорируют предупреждающие ограждения на опасных участках. Как сообщает корреспондент портала DonDay, несмотря на сигнальную ленту, люди продолжают ходить под нависшим снегом в переулке Соборном, возле дома № 13/16.
Ежегодно в России от падения сосулек и снежных глыб страдают десятки людей. Несмотря на кажущуюся прочность, сосульки легко срываются под воздействием оттепели или ветра. В связи с этим спасатели и городские власти призывают жителей Ростова-на-Дону проявлять максимальную бдительность.