После шумихи с закрытием ДК в Азовском районе ищут средства на его ремонт
После инцидента с закрытием единственного Дома культуры в хуторе Павло-Очаково местные власти взялись за поиски денег на капремонт. Об этом сообщили жители хутора в редакцию Donday.
Здание ДК, построенное в советские годы, не знало ремонта десятилетиями. В конце 2025-го хуторяне узнали о планах закрыть клуб и обратились за помощью в СМИ. После первой публикации в Donday на место приехали чиновники: они подтвердили необходимость капремонта крыши и отопления, но пожаловались на отсутствие бюджета.
Ситуация изменилась в январе. Жителям сообщили, что закрытие клуба отменяется и составили смету на его ремонт.
— В январе разработаны сметы на замену окон и установку электрического отопления в ДК хутора Павло-Очаково. Идет поиск источников финансирования, — ответили в администрации Азовского района.
Хуторяне готовы скинуться деньгами и своими силами помочь с ремонтом, лишь бы сохранить родной клуб.