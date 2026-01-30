Новости
В Ростове-на-Дону автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 17-летний подросток. Инцидент случился 30 января на улице Пушкинской в районе дома №9.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 42-летний водитель автомобиля «Сузуки» совершал левый поворот и допустил наезд на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция РО
