В Ростове-на-Дону автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 17-летний подросток. Инцидент случился 30 января на улице Пушкинской в районе дома №9.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 42-летний водитель автомобиля «Сузуки» совершал левый поворот и допустил наезд на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.