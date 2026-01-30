Ростовский ГУФСИН потратит 53 млн рублей на блокираторы связи для СИЗО-1

Фото: Риксет

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Ростовской области планирует закупить системы блокировки связи для следственного изолятора №1 (СИЗО-1) на общую сумму 53,5 миллиона рублей. Информация о тендере размещена на портале Госзакупок.Контракт выполняется в рамках гособоронзаказа, что связано с реализацией госпрограммы вооружения. Планируется, что победитель аукциона будет определен 9 февраля 2026 года, а поставка оборудования должна быть осуществлена до конца октября того же года. Важным условием является закупка аппаратуры исключительно отечественного производства.Согласно извещению о закупке, блокираторы связи необходимы для предотвращения нарушений режима содержания заключенными, которые, по мнению ГУФСИН, могут действовать в сговоре с сотрудниками СИЗО, третьими лицами, занимающимися доставкой запрещенных предметов, или сообщниками, находящимися на свободе.Необходимость в приобретении новых систем блокировки связи была обусловлена выявленными уязвимостями в существующей системе безопасности. В частности, как сообщает региональное ГУФСИН, используемое оборудование устарело и не обеспечивает эффективный круглосуточный радиоконтроль.- Тот факт, что устройство включается только перед использованием, указывает на то, что системы подавления не работают в режиме 24/7, либо имеют слепые зоны, либо не обладают достаточной чувствительностью для оперативного подавления кратковременных сеансов связи, – говорится в извещении.Документ также указывает на недостатки в системе досмотра, позволяющие заключенным проносить и хранить смартфоны, планшеты и SIM-карты. Особую обеспокоенность у ГУФСИН вызывает отсутствие современных пассивных средств обнаружения, таких как металлодетекторы, детекторы SIM-карт и рентгенотелевизионные установки в пунктах досмотра.Риск проноса запрещенных предметов в СИЗО остается высоким. В ГУФСИН отмечают, что телефоны часто пытаются скрыть под видом продуктов питания и средств гигиены. Так, на прошлой неделе была пресечена попытка передачи двух мобильных телефонов в СИЗО Новочеркасска.