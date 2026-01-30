Фото: DonDay

В Ростовской области за январь выросла цена за килограмм говядины и колбасы. Такие данные приводит Ростовстат.По состоянию на конец января стоимость килограмма говядины выросла на 10 рублей (с 657 до 667 рублей). Наибольший рост цен наблюдается в Ростове и Миллерово, где говядина стоит 671 рубль, а наименьшая цена зафиксирована в Волгодонске — 622 рубля за килограмм.Копчёная колбаса также подорожала на 7 рублей (с 711 до 718 рублей). Самая высокая цена отмечается в Волгодонске и Шахтах — 786 рублей, а самая низкая — в Таганроге, где килограмм копчёной колбасы можно приобрести за 694 рубля.За год мясо в регионе подорожало на 13%. В декабре 2024 года говядина стоила 578 рублей за килограмм, а в декабре 2025-го — уже 654 рубля. Курица стала дороже на 18 рублей (с 208 до 226 рублей). Свинина подорожала с 383 до 422 рублей.