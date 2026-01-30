Новости
В Ростовской области в жестком ДТП погиб водитель иномарки, врезавшийся в припаркованный грузовик

В результате жесткой аварии в Ростовской области один человек погиб и один получил травмы. Смертельное ДТП произошло сегодня, 30 января, в Зимовниковском районе.

По предварительным данным, вечером на трассе «Элиста-Ремонтное-Зимовники» 66-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» врезался в припаркованный на обочине грузовик «Урал». Как выяснилось, 48-летний водитель "Урала" остановился на обочине, частично на полосе, из-за короткого замыкания и возгорания аккумуляторов.

От сильного удара внедорожник отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой с полуприцепом.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате аварии пассажир "Шевроле" получил травмы, а водитель скончался на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция РО
