В Ростовской области парень на «БМВ» врезался в опору ЛЭП: пострадал пассажир. Жесткая авария случилась в Семикаракорске 30 января.

По предварительной информации, после полуночи 23-летний автовладелец «БМВ 630I» ехал по улице Калинина. Водитель начал увеличивать скорость транспортного средства и в районе дома №235 съехал с дороги. Машина на скорости влетела в железобетонную опору ЛЭП.

По кадрам с места ДТП видно, что столб оказался выдернут из земли. Он повалился прямо на крышу авто. Каркас машины сильно смяло под его тяжестью.

- Пострадал 22-летний пассажир «БМВ 630I», - уточнили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
