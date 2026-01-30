Дончанка Валя Карнавал показала стройную фигуру в нижнем белье

Фото: соцсети

Ростовская блогер и певица Валя Карнавал продемонстрировала стройную фигуру в нижнем белье. Снимками Валя поделилась в соцсетях.На фотографиях она предстала в нежно-розовом белье, с легким макияжем и прямыми волосами. Образ вызвал множество положительных отзывов от поклонников. Некоторые восхитились ее стройной фигурой, сравнивая девушку со статуэткой.- Валя чертовски хороша, - написал поклонник девушки.Недавно Валю Карнавал обвинили в лицемерии после инцидента со взломом ее страницы в соцсети. Ситуация стала для нее эмоциональным ударом, особенно на фоне личных трудностей. Несмотря на поддержку, некоторые люди усомнились в ее искренности и обвинили в искусственности и фальшивых слезах.