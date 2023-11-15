ГК «Ростов-Дон» победил на выезде «Ладу» с о счетом 33:22

Фото: ГК Ростов-Дон.

В очередной игре чемпионата страны вице-чемпион в Тольятти (Самарская область) играл с местной «Ладой».В первом тайме волжанки здорово сопротивлялись. «Ростов-Дон» смог выйти вперёд, но разница не была слишком крупной – 12:16 после получаса игры. Но во второй части поединка команда гостей уже была заметно сильнее оппонента. В итоге ростовский клуб относительно легко забрал два очка. Результат – 33:22 в пользу ростовчанок.По индивидуальной статистике, самыми полезными в составе дончанок были Кристина Кожокарь (7 мячей), Юлия Манагарова (6) и Валерия Кирдяшева (5). У «Лады» Мария Шмонина и Елизавета Малашенко забросили по 4.В остальных встречах тура в Суперлиге ЦСКА (Москва) победил «Звезду» (Звенигород) – 39:33, а «Ставрополье» было сильнее «Университета» (Ижевск) –29:17.18 ноября «Ростов-Дон» дома играет против «Звезды». В таблице подопечные Ирины Дибировой лидируют.