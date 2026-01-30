Новости
В Ростовской области для ремонта памятника героям ВОВ ищут подрядчика

В Ростовской области для ремонта памятника героям ВОВ ищут подрядчика

В Ростовской области объявлен поиск подрядчика для проведения ремонтных работ памятника воинам Великой Отечественной войны. Объявление опубликовано на сайте госзакупок.

Памятник расположен в хуторе Киреевка Октябрьского района. Заказчиком является администрация Октябрьского района. Заявки на участие в тендере принимаются до 11 февраля. Бюджет на проведение работ составляет 3 178 068 рублей.

Работы планируется провести на улице Ленина возле сельского дома культуры. Сроки выполнения: с 1 мая по 31 июля текущего года. Победителю тендера будет необходимо не только провести реставрацию памятника, но и благоустроить территорию вокруг него.

Важно отметить, что реставрация памятников имеет свои особенности. Во время работ необходимо максимально сохранить историческую ценность памятников. Также требуется провести тщательные исследования и разработать проект работ.
Фото: соцсети
