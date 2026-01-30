Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области родственники разыскивают пропавшую 77-летнюю пенсионерку

В Ростовской области родственники разыскивают пропавшую 77-летнюю пенсионерку
В Ростовской области без вести пропала 77-летняя женщина. 17 января Раиса Красноруцкая ушла в неизвестном направлении.

Пенсионерка проживает в Каменском районе, хуторе Нижнеговейный. Раиса в тот день ушла из дома. Близкие забеспокоились за жизнь и здоровье бабушки и сразу обратились в полицию за помощью в поисках.

Особые приметы: худощавого телосложения, рост 155–160 см, бело-рыжие волосы. Одета в синюю куртку-пуховик длиной до колена, на ногах — тёмные калоши.

Если вы видели женщину на фото, просьба обращаться по номерам телефона: +7 (86365) 9-41-20 (дежурная часть); +7 (86365) 9-41-21; +7-909-434-58-57 (уголовный розыск).
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика