В Ростовской области родственники разыскивают пропавшую 77-летнюю пенсионерку

В Ростовской области без вести пропала 77-летняя женщина. 17 января Раиса Красноруцкая ушла в неизвестном направлении.Пенсионерка проживает в Каменском районе, хуторе Нижнеговейный. Раиса в тот день ушла из дома. Близкие забеспокоились за жизнь и здоровье бабушки и сразу обратились в полицию за помощью в поисках.Особые приметы: худощавого телосложения, рост 155–160 см, бело-рыжие волосы. Одета в синюю куртку-пуховик длиной до колена, на ногах — тёмные калоши.Если вы видели женщину на фото, просьба обращаться по номерам телефона: +7 (86365) 9-41-20 (дежурная часть); +7 (86365) 9-41-21; +7-909-434-58-57 (уголовный розыск).