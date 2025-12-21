В ДТП с иномаркой в Шахтах пострадал 23-летний водитель "Лады"

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в городе Шахты произошло ДТП, в результате которого пострадал 23-летний водитель автомобиля "Лада Гранта". Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Инцидент произошел поздней ночью 20 декабря в районе дома № 106 на улице Победы Революции. По предварительным данным, 23-летний водитель "Лады Гранты", намереваясь совершить поворот налево, не уступил дорогу автомобилю "Чанган", за рулём которого находился 20-летний водитель, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение.В результате ДТП пострадал 23-летний водитель "Лады Гранты". С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.