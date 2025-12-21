Магнитную бури уровня G1 накроют Ростовскую область на новой рабочей неделе

Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

Жителям Ростовской области следует подготовиться к периоду геомагнитной активности, который ожидается в ближайшие дни. Согласно прогнозам специалистов, в конце декабря регион накроют магнитные бури, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце.Первые признаки геомагнитных возмущений проявятся уже 22 декабря. С 6:00 ожидаются колебания магнитного поля Земли, а пик магнитной бури уровня G1 (слабой) придется на 12:00. К вечеру 22 декабря магнитосфера должна прийти в умеренное состояние.Возмущения сохранятся и 23 декабря. С полуночи до 9:00 утра прогнозируются новые колебания, после чего магнитосфера начнет успокаиваться и к полудню вернется к норме.Несмотря на то, что бури уровня G1 считаются слабыми, они все же могут оказывать влияние на технологические системы, вызывая перебои в радиосвязи, энергоснабжении и работе спутникового оборудования.Особое внимание стоит уделить метеочувствительным гражданам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или склонным к пониженному давлению.