Река Дон остается ключевым поставщиком рыбы для Азовского бассейна. По данным, предоставленным учеными АзНИИРХ, значительная часть улова – до 70 процентов – приходится на такие виды, как сельдь, лещ, рыбец, сазан и толстолобик, а также около четверти уловов карася. Это делает Дон важным источником продовольствия для региона.

Чтобы сохранить рыбные запасы, промысел на реке строго регламентируется. Ловля разрешена только закидными неводами в определенные периоды: с 15 февраля по 31 мая и с 15 сентября по 30 ноября. Кроме того, одновременно на реке не могут работать больше восьми рыболовецких участков.

В этом году весенний промысел показал интересную динамику. До начала хода сельди преобладали лещ и карась. Однако с 20 апреля и до конца весенней путины лидировала сельдь, которая, к слову, начала заходить в Дон аномально рано – уже в первых числах апреля. В октябре в уловах преобладал рыбец.

Ученые также внимательно следят за популяцией осетровых, отбирая генетические пробы у каждой пойманной особи. Это помогает определить их происхождение, мониторить состояние популяции и вовремя реагировать на возможные экологические угрозы.
Фото: АзНИИРХ
