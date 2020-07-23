К составу ХК «Ростов» присоединился игрок из пензенского «Дизеля»

К составу хоккейного клуба «Ростов» присоединился бывший защитник пензенского «Дизеля» – Константин Забавин. Согласно контракту спортсмен будет играть за донскую команду один сезон.Хоккеист покажет, на что способен, уже 25 июля, во время матча «Ростова» с «Тамбовом». Защитник пройдет испытание боем буквально с порога, сообщила пресс-служба клуба.Константину Забавину - 24 года. Полжизни он занимается хоккеем. Свои первые юношеские матчи воспитанник школы Нижнего Тагила сыграл еще в 2008 году.Напомним, чуть больше недели назад стало известно о возможном сотрудничестве ХК «Ростов» со спортсменом из Москвы Вадимом Щегольниковым. Кроме того, на просмотр в донскую команду за последний месяц прибыли еще шесть хоккеистов.