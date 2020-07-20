В ХК «Ростов» прибыл еще один просмотровый игрок

На просмотры в ХК Ростов прибыл новый игрок. Об этом пресс-служба клуба сообщила на официальном сайте 21 июля.На сборы в донскую столицу приехал 22-летний Артур Шепельков. Ранее защитник играл за «Ижсталь» города Ижевска. Начинал он свою спортивную карьеру в Набережных Челнах. Так, на счету у игрока в чемпионате ВХЛ за сезон-2019/2020 - всего одно очко. Провел он 46 матчей.Так, после совместных тренировок с донским клубом станет известно, примут ли защитника в состав ХК «Ростов».Напомним, ранее клуб заключил просмотровый контракт с экс-игроком КХЛ Вадимом Щегольковым.