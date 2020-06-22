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В состав ХК «Ростов» вошел защитник Евгений Петриков

В состав ХК «Ростов» вошел защитник Евгений Петриков
В команду ХК «Ростов» прибыл новый игрок - 25-летний защитник Евгений Петриков.

Как рассказали в пресс-службе ростовского хоккейного клуба, Петриков перешел играть за «кондоров» в результате трансфера с ХК «Рубин».

Родом Петриков из Челябинска. Он является воспитанником детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Трактор».

Играть профессионально начал в сезоне-2012-2013. Тогда он был в составе клуба «Белые Медведи». После этого хоккеист играл за «Челмет», показывая отличные результаты в играх.

Новый игрок ХК «Ростов» является двукратным бронзовым призером чемпионата России, а также бронзовым призером чемпионата МХЛ (2013/2014, 2014/2015) в составе «Белых Медведей».

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