В состав ХК «Ростов» вошел защитник Евгений Петриков

В команду ХК «Ростов» прибыл новый игрок - 25-летний защитник Евгений Петриков.Как рассказали в пресс-службе ростовского хоккейного клуба, Петриков перешел играть за «кондоров» в результате трансфера с ХК «Рубин».Родом Петриков из Челябинска. Он является воспитанником детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Трактор».Играть профессионально начал в сезоне-2012-2013. Тогда он был в составе клуба «Белые Медведи». После этого хоккеист играл за «Челмет», показывая отличные результаты в играх.Новый игрок ХК «Ростов» является двукратным бронзовым призером чемпионата России, а также бронзовым призером чемпионата МХЛ (2013/2014, 2014/2015) в составе «Белых Медведей».