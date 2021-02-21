Вратарь ГК «Ростов-Дон» признана лучшим игроком матча с ЦСКА

Лучшим игроком матча с ЦСКА стала вратарь ростовского ГК Галина Габисова. За нее проголосовали 76,42% болельщиков.На втором месте оказалась она из крайних нападающих Полина Кузнецова, набравшая 39,88% голосов. А на третьем - разыгрывающая Грас Заади (39,3%). Галина Габисова показала результативную игру: к 37-й минуте матча голкипер отразила 50% бросков. А на последних минутах парировала решающий мяч, который мог сравнять счет.Галина Габисова занимается гандболом с 11 лет. В 2001 году она подписала своей первый контракт с ГК «Ростов-Дон» и до сих пор предана любимому клубу. С 2007 года спортсменка вошла в состав национальной сборной России по гандболу.За годы карьеры 35-летняя гандболистка стала пятикратной чемпионкой России, обладателем 10 Кубков и 6 Суперкубков России, Кубка ЕГФ (Европейской гандбольной федерации). Кроме того, девушка неоднократно становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата России, финалистом Лиги чемпионов и двукратным победителем молодежного чемпионата Европы.