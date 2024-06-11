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Экс-голкиперу футбольного клуба «Ростов» грозит штраф в размере одного миллиона рублей за неудачную шутку

Экс-голкиперу футбольного клуба «Ростов» грозит штраф в размере одного миллиона рублей за неудачную шутку
Экс-голкиперу футбольного клуба «Ростов» грозит штраф в размере одного миллиона рублей за неудачную шутку.

По словам Песьякова, он не может потратить миллиарды, которые ему якобы присылает «Зенит». После того как он допустил результативную ошибку в матче «Ростов» — «Зенит», мяч оказался в сетке ворот, и этот гол стал победным для петербуржцев (1:2).

Болельщики считают, что вратарю «желто-синих» заплатили, чтобы «Зенит» одержал победу. Своей шуткой Песьяков мог вызвать дополнительный интерес к этой теме.

За нарушение регламента вратарю грозит штраф в размере миллиона рублей.
Фото: ФК Ростов соцсети
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