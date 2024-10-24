Фото: ФК Ростов

Экс-футболист высказал мнение о проблемах, с которыми столкнулся ФК «Ростов». Об этом бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал РБ "Спорт".— Мне кажется, команда переживает кризис, — говорит Радимов. — Наметилась какая-то стагнация, и я думаю, что это связано с постоянными переездами и перелетами. Кроме того, команде не хватает эмоций, а их в «Ростове» пока нет.«Ростов» не может выиграть уже пятый матч подряд. В последней встрече, которая прошла в Нижнем Новгороде, ростовчане смогли свести игру к ничьей только благодаря пенальти в добавленное время.По итогам 12-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» поднялся на восьмое место в турнирной таблице.