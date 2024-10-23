Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове около двух недель назад пропал 48-летний мужчина

В Ростове около двух недель назад пропал 48-летний мужчина
Почти две недели в Ростове продолжаются поиски 48-летнего Леонида Петрунина. Мужчина ушел из дома 8 октября и не вернулся.

С того дня его местонахождение неизвестно. Родственники и друзья пытались самостоятельно найти Леонида, но безрезультатно. В связи с этим они обратились в полицию и к волонтерскому поисковому отряду.

Леонид имеет рост 180 сантиметров и худощавое телосложение. У него седые волосы и голубые глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Леонида Петрунина, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.