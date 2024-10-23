В Ростове около двух недель назад пропал 48-летний мужчина

Фото: ЛизаАлерт

Почти две недели в Ростове продолжаются поиски 48-летнего Леонида Петрунина. Мужчина ушел из дома 8 октября и не вернулся.С того дня его местонахождение неизвестно. Родственники и друзья пытались самостоятельно найти Леонида, но безрезультатно. В связи с этим они обратились в полицию и к волонтерскому поисковому отряду.Леонид имеет рост 180 сантиметров и худощавое телосложение. У него седые волосы и голубые глаза.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Леонида Петрунина, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.