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В Ростове при пожаре в жилом доме на 40-летия Победы пострадал мужчина

В Ростове при пожаре в жилом доме на 40-летия Победы пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадал мужчина. Огонь разгорелся в доме №55Д на улице 40-летия Победы.

В одной из квартир постройки около 19:00 загорелись вещи. Соседи заметили клубы дыма в подьезде и вызвали МЧС. Спустя несколько минут огонь уже полыхал на площади в 20 квадратов.

Для тушения привлекли 20 спасателей на 6 автоцистернах.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате ЧП хозяина квартиры доставили в больницу. Он надышался едким дымом.
Фото: Rostov.ru
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