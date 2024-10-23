В Ростове при пожаре в жилом доме на 40-летия Победы пострадал мужчина

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадал мужчина. Огонь разгорелся в доме №55Д на улице 40-летия Победы.В одной из квартир постройки около 19:00 загорелись вещи. Соседи заметили клубы дыма в подьезде и вызвали МЧС. Спустя несколько минут огонь уже полыхал на площади в 20 квадратов.Для тушения привлекли 20 спасателей на 6 автоцистернах.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате ЧП хозяина квартиры доставили в больницу. Он надышался едким дымом.