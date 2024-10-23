В Ростовской области мужчина до смерти избил свою бабушку

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В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве свое бабушки. В отношении него было возбуждено уголовное дело Происшествие случилось в хуторе Калиновка 13 октября.По данным следствия, в тот день между 30-летним мужчиной и его бабушкой произошла бытовая ссора. В ходе конфликта внук напал на пенсионерку, нанеся ей удары по голове и телу. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.Мужчину задержали. На допросе он признал свою вину.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.