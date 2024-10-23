Под Уфой простились с погибшим бойцом СВО, служившим в Ростовской области

Фото Альберта Рахимова/ Архангельский вестник

Под Уфой 21 октября простились с погибшим бойцом СВО. Фаиля Кинзябулатова проводили в последний путь в деревне Максим Горький Архангельского района.Мужчина проходил срочную службу в воинской части Ростовской области. В армии он занимал должность старшего механика-водителя боевой машины пехоты. После демобилизации вернулся в родной регион, где трудился разнорабочим.В ноябре 2023 года Фаиль в качестве добровольца ушел на спецоперацию. Во время исполнения очередного боевого задания жизнь бойца оборвалась.По информации издания «Архангельский вестник», Фаиля посмертно наградили орденом Мужества.