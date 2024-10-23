В Ростове-на-Дону жители Северного сообщают инверсионных следах в небе

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В Ростове-на-Дону жители Северного микрорайона сообщают о появлении необычных инверсионных следов в небе. Эти странные белые полосы стали заметны 23 октября.Около 15:30 горожане увидели на небосводе искусственные облака, напоминающие инверсионные следы. Также стоит отметить, что накануне ночью жители района слышали пугающие звуки напоминающие взрывы.Пока неясно, могут ли эти два события быть связаны между собой. Официальные ведомства пока не предоставили каких-либо комментариев по данному поводу.