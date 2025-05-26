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Иван Комаров может сменить «Ростов» на ЦСКА

Иван Комаров может сменить «Ростов» на ЦСКА
Иван Комаров может сменить «Ростов» на ЦСКА. Об этом заявил агент игрока порталу «Чемпионат».

Иван Комаров — один из самых молодых игроков «Ростова». В 21 год его оценили в 4 миллиона евро, что в рублях превышает 362 миллиона.

Комаров проявил себя в матче с «Динамо» 2 марта. Он занял второе место в топ-5 футболистов 19-го тура РПЛ с индексом 12,7.

Из-за этого Комаров привлек внимание ведущих клубов России, включая «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».

Агент игрока подтвердил, что ведутся переговоры с несколькими клубами, но конкретные детали пока не разглашаются.

Сейчас для Комарова наступает важный этап в карьере, и важно принять правильное решение, избегая ошибок. Поэтому агент и сам игрок ведут переговоры сразу с несколькими топовыми клубами.
Фото: соцсети
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