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Иван Комаров может сменить «Ростов» на ЦСКА. Об этом заявил агент игрока порталу «Чемпионат».Иван Комаров — один из самых молодых игроков «Ростова». В 21 год его оценили в 4 миллиона евро, что в рублях превышает 362 миллиона.Комаров проявил себя в матче с «Динамо» 2 марта. Он занял второе место в топ-5 футболистов 19-го тура РПЛ с индексом 12,7.Из-за этого Комаров привлек внимание ведущих клубов России, включая «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».Агент игрока подтвердил, что ведутся переговоры с несколькими клубами, но конкретные детали пока не разглашаются.Сейчас для Комарова наступает важный этап в карьере, и важно принять правильное решение, избегая ошибок. Поэтому агент и сам игрок ведут переговоры сразу с несколькими топовыми клубами.