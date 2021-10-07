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Игроки «Ростов-Дона» помогли сборной России победить Литву – 35:21

Игроки «Ростов-Дона» помогли сборной России победить Литву – 35:21
Основная национальная сборная России продолжает свой путь в отборочном турнире к намеченному на ноябрь 2022 года чемпионату Европы (пройдёт в Словении, Черногории и Македонии). На сей раз оппонентом была скромная команда Литвы. Матч прошел ожидаемо – россиянки легко победили.

Подопечные Людмилы Бодниевой с первых же минут подтвердили свой класс. Литовки поначалу старались сильно не отстать, но отрыв постоянно увеличивался. К концу первого тайма россиянки вели в счёте - 17:10. Второй тайм также прошёл под диктовку гостей. К финалу разница в счёте перевалила за десяток – 35:21. Ростовчанки Анастасия Лагина и Екатерина Зеленкова помогли своей команде добиться победы.

Следующий матч команда России сыграет с Польшей в марте следующего года.

Фото: Чемпионат.
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Теги: Гандбол

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