Новым игроком футбольного клуба «Ростов» стал защитник из «Химок»

К составу футбольного клуба «Ростов» присоединился защитник из Химок. Александр Смирнов подписал контракт с донской командой, сообщили 4 августа в пресс-службе «желто-синих».Отметим, что спортсмен прославился двумя забитыми мячами в сезоне-2016/2017, когда он сыграл в 25 матчах за клуб «Долгопрудный». Кроме того, в следующем сезоне 24-летний защитник перешел в хорватский «Новиград», в котором также принес два очка своей команде. До настоящего времени выходил на поле в составе «Химок».Смирнов отметился, став серебряным призером в общекомандном медальном зачете Всемирной Универсиады. Турнир проходил в Южной Корее в 2015 году.