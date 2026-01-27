Новости
Игрок «Ростова» вышел на поле спустя полтора года реабилитации после травмы

Египетский защитник Эяд Эль-Аскалани вернулся на поле спустя полтора года после серьёзной травмы. Это произошло во время товарищеского матча на зимних сборах в Абу-Даби, где его клуб «Ростов» встретился с «Локомотивом».

В ходе игры футболист вышел на замену и доиграл матч до конца.

Травму игрок получил 14 сентября 2024 года. После обследования у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки коленного сустава, и он был прооперирован в Германии. После операции футболист проходил длительную реабилитацию.

В начале сезона-2025/26 года Эяд Эль-Аскалани ещё не был включён в основной состав команды, хотя он активно участвовал в тренировках вместе с основой.
