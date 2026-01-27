Новости
В Ростовской области житель СНТ «Заря» спас замерзшего лебедя

В Ростовской области житель СНТ «Заря» спас замерзшего лебедя. Накануне мужчина увидел у себя на территории белую птицу. По ее состоянию было видно, что ей нужна медицинская помощь. Не теряя времени, мужчина принёс лебедя домой, где накормил и согрел его.

После согласованием со всеми природными инстанциями пернатого отправили в Южный парк птиц «Малинки» для лечения и реабилитации. Директор по развитию донского зоосада Элеонора Моргунова рассказала редакции DonDay, что у лебедя сильно обморожены лапы. В результате чего он не сможет ходить.

- После прохождения карантина и обследования этот лебедь останется у нас, — добавила Моргунова.
Фото: соцсети
