В Ростовской области заочно осудили мужчину за кровную месть

Фото: Rostov.ru

Ростовский областной суд заочно осудил Майкла Косояна, обвиняемого в двойном убийстве. Ему назначили 17 лет колонии строгого режима.Трагедия произошла еще в 2004 году в Таганроге. Суд установил, что мужчина убил двоих из мести за своего убитого отца.В 2004 году погиб таганрогский бизнесмен Сергей Косоян. Как позже рассказывал его сын Майкл, его захоронение оскверняли, а на семью давили, чтобы заставить продать бизнес. Как считает суд, Майкл решил, будто убийство его отца заказал другой предприниматель, Владимир Сухомлинов. Молодой человек решил отомстить за отца.Вскоре Владимир Сухомлинов и его телохранитель были убиты.Вскоре Майкл сам признался в полиции в содеянном, но на суде отказался от показаний. Его адвокаты начали упирать на то, что они получены незаконным путем (под предлогом другого задержания). Кроме того, по версии защиты, молодой человек быть в это время в Москве.В 2005 году присяжные признали Майкла невиновным.Однако семья погибшего настаивала, что суд прошел нарушениями. В 2006 году Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. Повторное расследование и бюрократические издержки заняли долгих четыре года. В 2010 году дело начали пересматривать, но подсудимый… исчез.Как оказалось, Майкл Косоян пустился в бега. Его объявили в розыск и до сих пор не нашли.В 2025 году ждать обнаружения подсудимого перестали. Следствие еще раз провело расследование. Собрали все свидетельские показания, изучили каждую деталь дела и установили новую версию случившегося.Подозреваемый не был в Москве — его телефон звонил из Таганрога незадолго до преступления. Более того, он был и непосредственно на месте преступления. Его ДНК обнаружили на уроненных убийцей перчатке и кепке. И самое главное: на зеркале мопеда были его отпечатки.1 июля 2025 года Майкла Косояна заочно приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Так как он скрывается от правосудия, срок давности его дела заморожен.