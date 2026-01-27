С марта в Ростовской области начнут принимать заявления от владельцев авто, поврежденных БПЛА

Фото: Правительство РО

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, с марта в Ростовской области начнут принимать заявления от владельцев автомобилей, поврежденных БПЛА.Еще в конце декабря 2025 года правительство региона утвердило порядок выплат за поврежденные при воздушных атаках автомобили.По данным постановления, жители смогут получить компенсацию за поврежденный или полностью утраченный транспорт, начиная с 1 января 2025 года. Максимальные суммы компенсационных выплат: до 500 тысяч – за поврежденный автомобиль, не более 1 млн рублей – за утраченный.Эти выплаты доступны тем, у кого не было страховки или чья страховка не покрыла весь ущерб. С марта начнется прием документов для рассмотрения на областных комиссиях.