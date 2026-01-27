Фото: Соцсети

Жесткое ДТП остановило движение на автодороге под Таганрогом. Жители поделились кадрами аварии у поселка Комаровка Неклиновского района в социальных сетях.Ранним утром 27 января образовался затор на участке трассы Комаровка-Таганрог. Пробка растянулась на несколько километров. Водители не могли выехать из нее около часа. Оказалось, что причиной транспортного коллапса послужило дорожно-транспортное происшествие.В результате лобового столкновения две машины перегородили проезжую часть. По фотографиям с места ДТП видно, что у одной из легковушек «стесало» переднюю часть.Возможно, причиной аварии стал занос на заснеженной дороге.Подробности ЧП выясняются у официальных источников.