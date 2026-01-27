Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Жесткое ДТП остановило движение на автодороге под Таганрогом

Жесткое ДТП остановило движение на автодороге под Таганрогом
Жесткое ДТП остановило движение на автодороге под Таганрогом. Жители поделились кадрами аварии у поселка Комаровка Неклиновского района в социальных сетях.

Ранним утром 27 января образовался затор на участке трассы Комаровка-Таганрог. Пробка растянулась на несколько километров. Водители не могли выехать из нее около часа. Оказалось, что причиной транспортного коллапса послужило дорожно-транспортное происшествие.

В результате лобового столкновения две машины перегородили проезжую часть. По фотографиям с места ДТП видно, что у одной из легковушек «стесало» переднюю часть.

Возможно, причиной аварии стал занос на заснеженной дороге.

Подробности ЧП выясняются у официальных источников.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика