В Ростове-на-Дону заработают новые правила уличной торговли

для граждан – от 4 000 до 4 500 рублей (33,3%);



для должностных лиц – от 25 000 до 35 000 рублей (25%);



для юридических лиц – от 75 000 до 100 000 рублей (25%).

для граждан – в размере от 4 500 до 5 000 рублей (12,5%);



для должностных лиц – от 35 000 до 50 000 рублей (16,7%);



для юридических лиц – от 125 000 до 150 000 рублей (25%).

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону, как и по всей области, изменят правила для работы киосков, павильонов и летних кафе. Одновременно с этим в региональное Заксобрание направлен законопроект о повышении размера штрафов за несанкционированную торговлю.Основой изменений стало постановление, подписанное губернатором Юрием Слюсарем. Одно из главных нововведений — полный запрет на субаренду (выкуп торгового места посредником и перепродажа реальным бизнесменам по завышенной цене).Кроме того, унифицировать собираются формулу расчета арендной платы за торговую точку. Формировать с оглядкой на кадастровую стоимость земли, площадь, процент инфляции и вид товаров, которые реализует арендатор. Чтобы точки не простаивали, ввели правило: если бизнесмен заключил договор, но точкой в течение полугода так и не воспользовался, договор аннулируется.Все аукционы по распределению точек переведут в электронную форму. Схемы, на которых отмечены разрешенные для торговли места, власти обязуются актуализировать каждые три месяца.Для некоторых категорий продавцов предусмотрели льготы при получении мест торговли. В число таких вошли местные производители, фермеры и ветераны-предприниматели, имеющие государственные награды.Параллельно с наведением порядка в легальном секторе власти планируют усилить давление на «стихийщиков». В Заксобрание внесен законопроект о повышении штрафов. Пояснительная записка к нему указывает, что текущие санкции, не менявшиеся уже восемь лет, потеряли силу из-за инфляции. Статистика показывает масштаб проблемы: в области более 1 300 человек неоднократно привлекались за торговлю в неустановленных местах, а всего протоколов составлено больше четырех с половиной тысяч.Согласно проекту, штрафы для граждан вырастут следующим образом:При повторном или последующем в течение года нарушении штрафы составят: