В Ростовской области на торги за 6 млн рублей выставили дамбы рыбохозяйственных прудов

Фото: публичная кадастровая карта

В Цимлянском районе Ростовской области на аукцион выставлен необычный лот —дамбы рыбоводных прудов. Сообщение о торгах появилось на сайте Торги России.На аукцион выставили четыре дамбы общей протяжённостью почти пять километров и земельные участки площадью более 2,4 миллионов квадратных метров. Объекты можно взять в аренду на долгий срок, вплоть до 2059 года.Речь идет про сооружения:• Дамбы №1, 2, 3 прудов «Ильмень» №12 и №13.• Дамбу №1 прудов «Лихие» № 14.Начальная цена — 6,07 миллиона рублей. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 10 февраля 2026 года, итоги планируется подвести через неделю после этой даты.Эти активы ранее принадлежали волгодонской сельскохозяйственной фирме — ООО ПСФ «Сатурн». Компания была создана в 1998 году и занималась не только переработкой рыбы и морепродуктов, но и строительством. Однако в мае 2025 года арбитражный суд признал предприятие банкротом.Теперь в рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий реализует имущество компании для расчёта с кредиторами.