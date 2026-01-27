Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Появились подробности лобового ДТП на трассе под Таганрогом

Появились подробности лобового ДТП на трассе под Таганрогом
Появились подробности лобового ДТП на трассе под Таганрогом. Авария случилась на автодороге Ростов - Таганрог 27 января.

Согласно предварительной информации, 22-летний автовладелец «ВА3 21103» ехал от села Петрушино в сторону города Таганрога по Неклиновскому району. Он стал увеличивать скорость, но транспортное средство начало заносить на заснеженной дороге. Легковушка вылетела на встречную полосу движения. В это время по «встречке» ехал 56-летний водитель «Хендай Солярис». Машины столкнулись. По фотографии с места происшествия видно, что у отечественной машины сильно смяло переднюю часть.

Участники аварии перегородили собой обе полосы проезжей части. Вскоре у места дорожно-транспортного происшествия образовался многокилометровый затор. Пока на месте происшествия работали специалисты, водители аккуратно объезжали пострадавшие авто по заснеженной обочине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21103», - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика