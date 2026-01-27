- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 21103», - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Появились подробности лобового ДТП на трассе под Таганрогом. Авария случилась на автодороге Ростов - Таганрог 27 января.Согласно предварительной информации, 22-летний автовладелец «ВА3 21103» ехал от села Петрушино в сторону города Таганрога по Неклиновскому району. Он стал увеличивать скорость, но транспортное средство начало заносить на заснеженной дороге. Легковушка вылетела на встречную полосу движения. В это время по «встречке» ехал 56-летний водитель «Хендай Солярис». Машины столкнулись. По фотографии с места происшествия видно, что у отечественной машины сильно смяло переднюю часть.Участники аварии перегородили собой обе полосы проезжей части. Вскоре у места дорожно-транспортного происшествия образовался многокилометровый затор. Пока на месте происшествия работали специалисты, водители аккуратно объезжали пострадавшие авто по заснеженной обочине.