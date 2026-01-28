Ростовчанку Полину Диброву подожгли на камеру

Фото: Соцсети.

Полину Диброву подожгли на камеру. Видео появилось в соцсетях 27 января.Модель отправилась на прием к огнетерапевту. Огнетерапия (огненный массаж) — это процедура, при которой тело прогревают огнём. Ее цель - стимулировать кровообращение, расслаблять, поддерживать нервную систему и весь организм в целом.- Сегодня посетила огнетерапевта. В кадре я горю, - сообщила модель.На видео показано, что женский силуэт покрыт тканью. Врач поджег ее сверху, и какое-то время материал горел. Вероятно, Полине Дибровой захотелось острых ощущений, и она решилась на необычную процедуру.