Ростовчанку Полину Диброву подожгли на камеру

Полину Диброву подожгли на камеру. Видео появилось в соцсетях 27 января.

Модель отправилась на прием к огнетерапевту. Огнетерапия (огненный массаж) — это процедура, при которой тело прогревают огнём. Ее цель - стимулировать кровообращение, расслаблять, поддерживать нервную систему и весь организм в целом.

- Сегодня посетила огнетерапевта. В кадре я горю, - сообщила модель.

На видео показано, что женский силуэт покрыт тканью. Врач поджег ее сверху, и какое-то время материал горел. Вероятно, Полине Дибровой захотелось острых ощущений, и она решилась на необычную процедуру.
Фото: Соцсети.
