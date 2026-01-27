Новости
В Ростовской области в морозы спасли сову с поломанным крылом и лебедя

В Ростовской области в морозы спасли сову с поломанным крылом и лебедя. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Истории произошли накануне. Лебедя обнаружили специалисты минприроды. Птица плавала в Дону в Азовском районе.

В станице Кагальницкой жительница, проявившая заботу о природе, спасла сову. Женщина увидела птицу с травмированным крылом и незамедлительно сообщила об этом в региональное министерство природных ресурсов.

Пернатых доставили в Южный парк «Малинки». Сейчас они находятся под наблюдением ветврачей.
Фото: Минприроды РО
