Фото: Минприроды РО

В Ростовской области в морозы спасли сову с поломанным крылом и лебедя. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.Истории произошли накануне. Лебедя обнаружили специалисты минприроды. Птица плавала в Дону в Азовском районе.В станице Кагальницкой жительница, проявившая заботу о природе, спасла сову. Женщина увидела птицу с травмированным крылом и незамедлительно сообщила об этом в региональное министерство природных ресурсов.Пернатых доставили в Южный парк «Малинки». Сейчас они находятся под наблюдением ветврачей.