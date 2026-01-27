В Батайске мужчина получил восемь лет колонии особого режима за покушение на убийство знакомого

Фото: Rostov.ru

В городе Батайске Ростовской области мужчина получил восемь лет колонии особого режима за попытку заколоть ножом знакомого. Как сообщили в региональном СУ СКР, раньше мужчина уже был судим за убийство.Происшествие случилось на улице Грузинской в 2024 году. Два товарища распивали спиртные напитки. Вскоре застолье перетекло в ссору. Один из мужчин взялся за нож и бросился на друга.Он дважды попал в шею потерпевшего. Несмотря на ранения, тот не оставил борьбы, вырвался. К счастью, ему удалось выжить. А вот его товарищ стал фигурантом уголовного дела.Как сообщили в Прокуратуре Ростовской области, суд приговорил его к восьми годам в исправительной колонии особого режима.