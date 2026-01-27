В Ростовской области спасли запертого в квартире трехлетнего ребенка

Фото: ГКУ РО «ППС ВВ ТМ».

В селе Гаевке Неклиновского района спасен запертый в квартире трехлетний ребенок. Об этом рассказали в ГКУ РО «ППС ВВ ТМ».В тот день пожилая женщина оставила в квартире трехлетнего ребенка и вышла на улицу. Она не успела и глазом моргнуть, как входная дверь захлопнулась. Малыш оказался заперт внутри один. К счастью, она обратилась в 112, чтобы вызвать помощь.По адресу прибыли спасатели, они быстро открыли входную дверь. К счастью, малыш не пострадал.