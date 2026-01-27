Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области спасли запертого в квартире трехлетнего ребенка

В Ростовской области спасли запертого в квартире трехлетнего ребенка
В селе Гаевке Неклиновского района спасен запертый в квартире трехлетний ребенок. Об этом рассказали в ГКУ РО «ППС ВВ ТМ».

В тот день пожилая женщина оставила в квартире трехлетнего ребенка и вышла на улицу. Она не успела и глазом моргнуть, как входная дверь захлопнулась. Малыш оказался заперт внутри один. К счастью, она обратилась в 112, чтобы вызвать помощь.

По адресу прибыли спасатели, они быстро открыли входную дверь. К счастью, малыш не пострадал.
Фото: ГКУ РО «ППС ВВ ТМ».
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика