Ростовский терапевт предупредил о смертельном вирусе Нипах из Азии

Фото: нейросеть

Ростовский врач-терапевт Николай Бойко рассказал о вирусе Нипах — опасном патогене из семейства парамиксовирусов (род Генповирус).Вирус родом из Азии (Бангладеш, Индия, Филиппины), где вспышки происходят регулярно. Летальность высока, вакцины и лечения пока нет.Основные переносчики — летучие мыши, которые загрязняют фрукты и овощи. Свиньи также становятся промежуточными хозяевами, а люди заражаются через контакт с ними, инфицированное мясо, фермы или рынки. Редко возможна передача от человека к человеку — через тесный контакт, воздушно-капельным путем или загрязненные предметы. Известны случаи заражения от сырого сока финиковой пальмы и её плодов, пачкаемых мышами.Инкубационный период — 4–14 дней (у животных — короче, у людей — до 1,5 месяца).На старте симптомы схожи с обычной простудой: лихорадка, головная боль, ломота, слабость, боль в горле, кашель. Затем быстро поражает нервную систему: сонливость, спутанность сознания, судороги, миоклонии (непроизвольные подергивания), кома. Развиваются пневмония и острый респираторный синдром.Самое интересное, что от этого вируса нет вакцины.- В России на данный момент вирус не был зафиксирован. В любом случае наши системы готовы к изоляции и карантину. Даже единичный случай не распространится, — уверяет Николай Бойко.Врач настоятельно не рекомендует сейчас посещать азиатские страны. Но для самых бесстрашных туристов Николай поделился советами, как себя обезопасить:не употреблять в пищу свинину и продукты из нее, не пить финиковый сок, не употреблять финиковое масло и плоды древа, тщательно мыть фрукты, не контактировать с летучими мышами.