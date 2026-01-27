Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Автовладельцев Ростовской области предупредили о метели на автодороге М-4 «Дон». Дорогу замело зимними осадками рядом с поселком Новоперсиановка на 1 020 километре.В связи с сильными порывами ветра на проезжей части стали образовываться снежные переметы. Они затруднили движение транспорта. На месте растянулся затор на 15 километров.По информации региональной ГИБДД, для расчистки сугробов задействованы дорожные службы. На месте также находится экипаж ДПС.Чтобы не застрять в непогоду в пробке водителям предложили альтернативный путь объезда проблемного участка. Жители могут съехать на 1 039 километре в направлении на север через Новочеркасск - Персиановский - Каменоломни.Спасатели рекомендуют учитывать погодные обстоятельства при планировании своих поездок и быть осторожными на дороге.