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Игрок ФК «Ростов» возобновил тренировки после годичного перерыва, связанного с травмой

Игрок ФК «Ростов» возобновил тренировки после годичного перерыва, связанного с травмой
Игрок ФК «Ростов» возобновил тренировки после годичного перерыва, связанного с травмой. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы клуба.

С 13 января футболисты «Ростова» проводят зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах. Во время одной из тренировок был замечен Алексей Миронов, полузащитник команды, который получил серьёзную травму коленного сустава в марте прошлого года. Во время товарищеского матча с «Родиной» полузащитник неудачно приземлился на колено.

После этого спортсмену пришлось сделать операцию в Испании. В течение года он проходил реабилитацию.

По словам главного врача «Ростова» Михаила Вартапетова, Алексей Миронов будет частично участвовать в тренировках с общей группой, сообщает РБ «Спорт».
Фото: ФК Ростов
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