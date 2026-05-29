Ростовский Гидрометцентр планирует приобрести приборы для мониторинга загрязнения воздуха

Ростовский Гидрометцентр планирует приобрести приборы для мониторинга загрязнения воздуха. Стоимость закупки составляет 1,6 млн рублей, о чём стало известно 29 мая на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Контракт будет действовать с момента подписания до 31 декабря.

Согласно техническому заданию, необходимо оборудование для четырёх стационарных постов наблюдения за загрязнением воздуха. В списке требуемых приборов: четыре газоанализатора для измерения массовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе; два автоматических пробоотборных устройства для отбора проб воздуха на фильтры и определения концентрации загрязняющих веществ.

Определение подрядчика запланировано на 10 июня.

Как ранее писал Donday, в Ростовской области зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха пылью. Ростов, в частности, оказался в числе наиболее загрязнённых городов региона. По данным издания, содержание пыли в воздухе в среднем превышало норму в 1,5 раза в течение месяца. В отдельные периоды концентрация пыли увеличивалась в 2,2 раза.

Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают проблему загрязнения воздуха в социальных сетях. Особенно остро вопрос стоит в летний период. Горожане жалуются, что не могут открыть окна из-за того, что с улицы в квартиры проникает пыль.

Необходимо учитывать и значительный поток автотранспорта, который способствует загрязнению воздуха выхлопными газами. В социальных сетях жители Ростова-на-Дону обращают внимание на клубы чёрного дыма от старых городских автобусов, которые оставляют после себя загрязнённые облака. Люди вынуждены вдыхать вредные вещества, стоя на остановках.
