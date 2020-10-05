Трансфер Дмитрия Чистякова из ФК «Ростова» в «Зенит» сорвался
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков не перейдет в «Зенит» в текущее трансферное окно. Об этом 7 октября сообщил Спорт24.
Игрок «Ростова» должен был сменить Дениса Терентьева, принадлежащего национальной ФК Санкт-Петербурга. Однако футболист решил остаться и побороться за место в основном составе «Зенита».
Чистяков, который был в академии «Зенита», перешел в «Ростов» летом 2019 года. За сборную ростовской команды 26-летний футболист сыграл 25 матчей и забил один гол. За свою карьеру Дмитрий успел выступить за сборные Армении, Ярославля и Тамбова.
Напомним, Дмитрия Чистякова давно не было видно на поле. В июле он получил травму ноги и надолго выбыл из игр и тренировок. Вернуться в строй футболисту удалось лишь в конце сентября.