Хоккейный клуб «Ростов» уступил «Дизелю»: фоторепортаж

После крупного поражения от казанского «Барса» ростовчане сильно нуждались в победе. Середняк ВХЛ пензенский «Дизель», увы, был иного мнения и отдавать два очка не планировал.В первой двадцатиминутке коллективы присматривались и действовали от ворот. Игра смотрелась более-менее равной. «Кондоры» имели кое-какой перевес, но превратить его в голы не получалось.В дебюте второго периода гости с виду легко реализовали большинство. Дмитрий Арсенюк с амплитудным замахом щёлкнул по воротам из левого круга вбрасывания – кипер хозяев свою команду спас! Однако самым расторопным на добивании стал Алексей Шубин, который и добил шайбу в ворота. В дальнейшем ростовчане много атаковали, при этом забить никак не могли. А на 36-й минуте ещё и пропустили вторую шайбу – Александр Денежкин мощно приложился прямо из центра зоны – 0:2. Тут же «кондоры» остаются в меньшинстве и пропускают третий гол. Данил Кудашев, вероятно, не рассмотрел момент броска из-за своего же игрока – 0:3.С самого начала третьей части матча подшефные Григория Пантелеева подолгу атаковали, при этом выходило не очень. Даже при игре 5 на 3 дончане не могли хотя бы «размочить» счёт. Только на 49-й минуте «кондоры» забили первый гол за шесть периодов, если считать предыдущий матч. Дмитрий Марченко отлично сыграл на пятаке после броска Алексея Прохорова от синей линии – 1:3. Интрига ожила за четыре с лишним минуты до сирены. Владислав Туник пасом из-за ворот наградил Романа Опалева, и тот с близкого расстояния поразил ворота – 2:3. В концовке ростовчане бились изо всех сил, но, увы, сил этих не хватило, чтобы перевести матч в овертайм.В следующей игре 21 сентября ХК «Ростов» сразится с ангарским «Ермаком». В данный момент «красно-белые» имеют в активе четыре очка, которые позволяют им быть на 17-й строчке в таблице ВХЛ.ФОТО: Алексей Бойко.