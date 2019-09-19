ХК «Ростов» крупно уступил чемпиону ВХЛ



В прошлом матче ХК «Ростов» одержал первую в чемпионате ВХЛ победу и отправился на четырёхматчевый выезд. Первая игра турне сложилась очень неудачно – «кондоры» проиграли с крупным счётом, не сумев забить даже один гол.



В начале игры, уже на пятой минуте матча, карагандинцы забили дважды. Сначала счёт открыл Сергей Голодюк – после броска с острого угла и сейва Сергея Павлова игрок команды хозяев был первым на добивании, 1:0. Прошло меньше минуты, а «жёлто-чёрные» уже вели в две шайбы. Дмитрий Бойчук после контратаки в ближнем бою перехитрил вратаря «красно-белых», 2:0. Ещё до первого перерыва карагандинские «орлы» забросили ещё одну шайбу. На этот раз защитники ХК «Ростов» не удержали Павла Крутий, который получил шайбу на пятаке и поразил ворота соперника.



Во втором периоде счёт вырос до 4:0. Константин Кузнецов сыграл быстрее других на добивании после броска из правого круга вбрасывания. После этого гола Григорий Пантелеев сменил голкипера, выпустив Данила Кудашева. Остаток периода (да и всего матча) он сыграл неплохо.



В начале третьей двадцатиминутки Дмитрий Бойчук оформил дубль, а через пару минут его примеру последовал и Константин Кузнецов. Итог – лёгкая победа «Сарыарки», 6:0.



У ХК «Ростов» остаётся 5 очков – 28-е место из 34 в общей таблице чемпионата ВХЛ.



25 сентября ростовчане в Нур-Султане сыграют с «Номадом».